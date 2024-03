Mulher Abacaxi critica convite para ménage com Urach: 'Pura baixaria'

Mulher Abacaxi, 50, revelou que foi convidada para um ménage com Andressa Urach e seu namorado, Lucas Matheus. A influenciadora trans também criticou a modelo e sua exposição na internet.

O que aconteceu

Antes de receber a proposta, a influencer trans contou como o papo iniciou. "Nos conhecemos no Badoo, começamos a conversar, não sabia quem o Lucas era. Aí, do nada, ele me mandou umas fotos pelado. Perguntei: 'Você leu meu perfil? Eu quero relacionamento sério'. Aí, ele me perguntou: 'Você não faz conteúdo adulto?'. Respondi que não e não tinha interesse. Então, ele disse que eu era muito bonita e ia ganhar dinheiro com isso", detalhou à Quem.

Ela relembrou como foi chamada para o ménage: "Ele disse que tinha uma agência. Perguntou se eu tinha interesse, disse que não. Mesmo assim, pediu meu Instagram e me chamou para um ménage com ele, Andressa Urach e outra trans. Mas não deu nem tempo de eu responder. Ele falou: 'você é famosa' e me bloqueou no Instagram e no Badoo".

Mulher Abacaxi ainda alfinetou a modelo: "Não sou da laia dessa gente. Nada contra quem faz esse tipo de conteúdo, mas essa Andressa Urach é pura baixaria. Não ia contar, sou contra expor, mas ela é uma pessoa que gosta disso. Uma pessoa que faz conteúdo com filho filmando é o fim. Então, vou dar esse presente para ela".