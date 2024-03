Marca de Meghan Markle tem lucro estimado de seis dígitos, diz especialista

Meghan Markle, 42, lançou sua marca de estilo de vida American Riviera Orchard. Uma especialista acredita que o negócio possa lucrar "pelo menos seis dígitos" após seu lançamento.

O que aconteceu

O lançamento tem previsão de ser lucrativo. Ao Femail do Daily Mail, a especialista Hayley Knight estimou: "Meghan certamente terá sucesso rapidamente assim que a loja for lançada. Vimos em lançamentos anteriores de celebridades que a demanda é incrivelmente alta e os produtos vendem rapidamente. Não consigo imaginar que ganhará menos de seis dígitos nas primeiras semanas após a inauguração, se não na primeira semana, se a empresa vender ao redor do mundo".

Com o site da marca lançado, Markle pode aparecer com mais frequência do que o usual. O Mirror indicou que o príncipe Harry também pode contribuir e se juntar à esposa.

A marca American Riviera Orchard exigiu um trabalho árduo da duquesa de Sussex. Fontes relataram ela se dedicou por mais de um ano para lançar o negócio: "São todas as coisas que estão em seu coração. Todas as coisas pelas quais ela é apaixonada".