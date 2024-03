MC Ryan SP dá moto de R$ 10 mil para entregador que teve bicicleta roubada

MC Ryan SP, 22, presenteou com uma motocicleta um entregador do Rio de Janeiro que teve a bicicleta que usava para trabalhar roubada.

O que aconteceu

Ryan fez transferência de R$ 10 mil para que o entregador comprasse uma moto para trabalhar. "Não quero ver tu chorando, não, mano. Quero ver amanhã você comprando amanhã a sua moto e postando no Instagram, que eu vou repostar", disse o cantor ao ajudar o jovem.

Jovem agradeceu ao funkeiro pela ajuda. "Tropa, o Ryan me mandou aqui R$ 10 mil agora. Papo reto, estou sem palavras. Não vou nem conseguir dormir hoje. Amanhã cedinho, vou ser o primeiro da fila para comprar da minha moto. Só tenho a agradecer ao Ryan SP. Ele é brabo".

Na tarde de hoje, o entregador postou foto com a moto nova. "Só agradecer a Deus, a vocês e ao MC Ryan SP que me ajudaram a conquistar meu foguetão. Agora o pai tá de nave do ano".