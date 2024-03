Bin Laden desabafa com Fernanda sobre treta com Davi: 'Uma vergonha'

Na tarde de terça-feira (26) no BBB 24 (Globo), MC Bin Laden desabafou com Fernanda sobre sua treta com Davi após o Sincerão de segunda-feira (25).

O que aconteceu

O funkeiro se lamentou para a confeiteira. "Passei por coisa para caraca na vida para para chegar aqui e passar uma vergonha. Isso é uma vergonha que você passa, sabe? Você entende?".

Fernanda afirmou ao amigo que o entendia.

Eu peso em balança a ponto de falar: 'Putz! Que vergonha, ser chamado atenção e ouvir se comportem'. É muito vergonhoso, mano. Bin Laden

Fernanda tentou apoiar Bin. "Tá, mas foi um estresse. Um momento... você viveu esse momento, deixou ele tomar conta de você e já passou. Já passou. Você está no Paredão. A resposta que você precisa você vai ter nesse Paredão e acabou. Segue a vida."

Ele retrucou. "Mas eu acho que o que pesa mais é a confusão, a vergonha de você sentir do que você sair, tá ligado? Vê que você, tipo, foi chamado atenção", diz o funkeiro.

Fernanda então sugeriu ao funkeiro que, caso ele esteja incomodado, pode pedir desculpas a Davi.

