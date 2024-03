'Maldição Von Erich': a história real da família de 6 irmãos que 5 morreram

"Garra de Ferro" está em cartaz nos cinemas brasileiros e, estrelado por Zac Efron, conta a trágica história da família Von Erich, famosa no cenário da luta livre. Os membros do clã passaram por diversos eventos tristes ao longo da vida de cada um, tornando lendária a chamada "maldição Von Erich".

Para se ter uma ideia, dos seis filhos do patriarca, cinco morreram de maneiras adversas. Em "Garra de Ferro", os irmãos Von Erich, Kevin (Zac Efron), David (Harris Dickinson), Kerry (Jeremy Allen White) e Mike (Stanley Simons) seguem carreiras de lutadores profissionais, estimulados por seu pai, Fritz (Holt McCallany).

O que aconteceu

Fritz foi casado com Doris Von Erich (interpretada por Maura Tierney), com quem teve seis filhos: Jack Jr., Kevin, David, Kerry, Mike e Chris. Tragicamente, todos os filhos de Fritz, exceto Kevin, morreriam antes de seus pais.

Mas antes dos irmãos se tornarem estrelas do ringue, Fritz foi um pioneiro do esporte. Ele criou a World Class Championship Wrestling e ganhou 20 vezes a NWA.

A família Von Erich é retrtada no filme 'Garra de Ferro' Imagem: Divulgação

O que é a "maldição Von Erich"

A primeira tragédia que aconteceu com a família foi em 1959, quando o filho primogênito de Doris e Fritz, Jack Jr., morreu aos seis anos. Ele se afogou em uma poça após ser eletrocutado por um fio em curto do lado de fora do trailer de um vizinho.

Em 1984, David foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Tóquio, no Japão. A autópsia indicou enterite aguda, uma inflamação nos intestinos, que os fizeram estourar enquanto ele dormia.

Em 1985, Mike fez uma cirurgia quando uma antiga lesão no ombro se tornou problemática. Mas, sofreu um choque tóxico e entrou em falência de órgãos. Quando ele voltou a lutar, em julho de 1986, encontrou diversas dificuldades, que o levaram à depressão, bem como ao abuso de álcool e drogas. Após ser preso em abril de 1987, Mike cometeu suicídio.

Chris Von Erich teve uma das mortes mais tristes e emblemáticas: diferentemente de seus irmãos, ele não era um lutador profissional, devido a suas condições de saúde, como asma. Em 1991, ele tirou a própria vida, motivado pela frustração de nunca ter conseguido seguir carreira no esporte.

Kerry era o irmão Von Erich de maior sucesso, tendo vencido o NWA Worlds Heavyweight Championship em 1984. No entanto, tudo mudou para ele em abril de 1986, quando ele se envolveu em um acidente de moto, ferindo gravemente o pé direito ao bater em um carro da polícia. O lutador precisou amputar o pé, o que afetou gravemente seu estado mental. Kerry foi para a reabilitação, perdeu a casa, se divorciou da esposa, perdeu a custódia das filhas e esteve envolvido na falsificação de receitas médicas. Em fevereiro de 1992, Kerry se matou no rancho de seu pai.

Por que Chris ficou de fora

Caso você já tenha assistido ao filme, deve ter percebido que Chris não citado em "Garra de Ferro". Em entrevista à revista Vulture, o diretor e roteirista Sean Durkin explicou.