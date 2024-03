Lollapalooza Brasil anuncia datas para 2025; venda de ingressos começa hoje

O Lollapalooza começa a vender hoje ingressos do tipo Lolla Pass, que dá direito aos três dias do evento que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025, no mesmo local, o Autódromo de Interlagos.

O que aconteceu

A primeira fase da venda de ingressos está disponível para todo o público e com conta com algumas vantagens. A principal são os valores reduzidos para quem apostar no festival sem nem mesmo saber quem virá. Além do desconto, os compradores ainda terão direito a entrada prioritária nos dias de festival.

Confira abaixo os preços