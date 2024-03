Liam Gallagher: 'Não é mais a droga que me deixa acordado, mas a artrite'

Liam Gallagher, 51, ex-vocalista do Oasis, admitiu que fez uso excessivo de drogas no passado, mas que hoje não são os entorpecentes que o mantêm acordado, mas, sim, a artrite.

O que aconteceu

Gallagher disse que está com problemas de saúde e citou a artrite como a causa de suas dores e insônia. "Meus quadris estão quebrados. Fui fazer um exame e meus ossos estão todos quebrados. Não consigo dormir à noite por causa da dor. Eu ando por aí", declarou em entrevista ao jornal The Sun.

O ex-vocalista do Oasis destaca que aquilo que o "mantém acordado não são mais as drogas, é a artrite" e, por isso, buscou reeducar alguns hábitos do passado. "À medida que você envelhece, você percebe que a vida é preciosa. Quando você é jovem, você não se importa tanto".

Além da artrite, Liam foi diagnosticado em 2017 com Hashimoto, uma doença autoimune que afeta a glândula tireoide. Em meio aos problemas de saúde, o artista diz estar "no meio de uma queda, mas, ei, todos nós vamos morrer, certo?".

Liam Gallagher também sofre com psoríase, doença de pele que causa vermelhidão, descamação e irritação. Segundo contou, já chegaram a pensar que ele estivesse com cocaína no cabelo devido à doença.