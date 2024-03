Leidy começa a se despedir do BBB 24: 'Que todo mundo se dê bem lá fora'

Ao longo da tarde de hoje (26), Leidy Elin tem "se despedido" do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No início da tarde, Leidy falou sozinha na piscina e agradeceu: "Obrigada, Big Brother. Que experiência louca. Experiência muito louca, uma das melhores da minha vida", disse.

Mais tarde, ela conversou com Isabelle sobre a participação da sister no reality. "Se caso eu for, tô com o coração leve e tranquilo. Só eu sei o que eu tava passando", disse. "Se eu ficar, vou ficar feliz que eu fiquei, que eu tenho a resposta. Se eu sair, vou ficar mais feliz também. Foi um prazer te conhecer, vou lá pra Parintins te ver naquele Garantido".

Leidy ainda disse que o que aconteceu no programa ficará nele, e que deixará um de seus vestidos para Isabelle. "Gosto muito de você", disse. "Você tem um coração gigante [...] Da porta para fora, quero que todo mundo arrume trabalho, quero que todo mundo se dê bem lá fora."

Leidy ainda disse que "se excedeu" quando jogou as roupas de Davi na piscina. "Nunca vou virar a cara para ninguém, não sou melhor do que ninguém aqui dentro", disse. Ao final, as duas se abraçaram.

Após a conversa, Isabelle refletiu sozinha: "Gosto muito dela também. Aqui, a gente tem que fazer escolhas rápidas. Que Deus abençoe sua vida, se você sair".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Resultado parcial Total de 1342492 votos 11,66% Davi 72,06% Leidy Elin 1,87% Matteus 14,41% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1342492 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash