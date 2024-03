Modelo pode ser presa por publicar fotos íntimas em monumento da Tailândia

Pim Apatsara, 22, foi interrogada por publicar fotos reveladoras em monumento tailandês.

O que aconteceu

A modelo de 22 anos publicou neste domingo (24), duas fotos com roupas reveladoras em frente à estátua do rei Rama I, na Tailândia. Nas imagens, ela usa uma minissaia que deixa parte do bumbum e a região íntima à mostra, além de um top com decote.

As imagens compartilhadas em sua rede social tinham a legenda: "Por favor, visite minha cidade". Segundo ela, a foto foi publicada como um convite para que seus seguidores conhecessem a região, a província de Buri Ram, e que desconhecia a crença local.

De acordo com o jornal australiano News, a ousadia da jovem gerou revolta nos moradores locais que procuraram as autoridades e a criticaram em suas rede sociais. Segundo Pim, as duras mensagens virtuais atingiram também sua família.

A lei lesa-majestade pune rigidamente quem criticar ou ofender a família real. Apatsara foi convocada à delegacia no dia seguinte, 25 de março, para um interrogatório.

Conforme o coronel Chamras Sirileang, Pim foi "admitida em todas as acusações de importação de pornografia para o sistema de computador". Pela publicação, ela pode receber a pena de prisão de até cinco anos ou uma multa de R$ 13,7 mil, ou as duas juntas, e também pode ser acusada de obscenidade pública, com punição no valor de R$ 69.