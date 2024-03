Jojo Todynho traz novidades sobre processo de adoção de menino angolano

Jojo Todynho, 27, usou suas redes sociais na tarde de hoje para contar novidades sobre o processo de adoção do menino angolano, Francisco, que conheceu em Luanda, Angola, durante uma viagem no fim de 2023.

O que aconteceu

Jojo explicou como que anda o processo de adoção: "Estou adotando meu filho na Angola, chega em breve, Francisco. Nunca me imaginei adotando uma criança porque eu quero ter meu mesmo, e aí foi uma coisa que aconteceu. Ele veio com um raio, no meio de gente que estava me homenageando, ele estava de costas pra mim. Não estava vendo ele, e aí quando ele virou pra mim, eu só chorava".

Conexão: "Falei, 'meu Deus, achei meu filho aqui'. Foi uma coisa surreal".

A artista ainda contou que sempre soube que queria adotá-lo e que "foi uma confusão" para conseguir adiantar o processo.

Ela ainda afirmou que está seguindo todos os trâmites legais para trazer o menino ao Brasil.