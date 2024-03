Jojo Todynho sobre rotina após bariátrica: 'Há dias que me faltam forças'

Jojo Todinho, 27, mostrou que continua mantendo o foco nos treinos após ter se submetido à cirurgia bariátrica.

O que aconteceu

A cantora refletiu sobre sua rotina de exercícios após o procedimento. Ela chegou a perder 23 kg.

Há dias em que me faltam forças? Mas sigo firme, porque tenho conseguido enxergar o melhor que o futuro reserva a mim Jojo Todynho

Na última semana, Jojo foi acusada por uma colega de faculdade de agressão e ofensas. A moça, Gabriela Nascimento, prometeu processar a cantora.

Em conversa com Leo Dias, a vencedora de A Fazenda 12 (Record TV) rebateu as acusações de agressão. No entanto, reconheceu ter "apontado o dedo na cara" da colega durante a discussão.