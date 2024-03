Humorista ofereceu R$ 15 mil a influencer do OnlyFans após treta em prédio

Lary Cubas voltou a ser assunto por causa de uma polêmica que viveu no prédio em que mora.

O que aconteceu

Lary Cubas recebeu uma ameaça de uma vizinha após ir até a portaria do prédio receber um delivery usando um pijama curto. A influenciadora expôs esse caso nas redes sociais e chegou a dizer que o marido da vizinha assina os conteúdos dela no OnlyFans.

Segundo Lary, após essa polêmica vir à tona, um humorista ofereceu R$ 15 mil para que ela fizesse uma cena erótica no elevador. "Ele contou que é uma fantasia me ver sem roupa no elevador. Me pediu para me exibir na calada da noite, quando todos os moradores estivessem dormindo. Achei que fosse pegadinha, alguma brincadeira. Até porque ele é humorista. Vou confessar que fiquei na vontade. Queria revidar a bronca que tomei", contou Lary.

A influencer garante que não topou a proposta. "Os homens gostam do que é proibido e eu gosto de me arriscar às vezes (risos). Já gravei na praia, no parque, no shopping, mas nunca expus ninguém. Nunca causei constrangimento. E por isso não topei a proposta dele. Não quero mais problemas no meu prédio. Ele até me ofereceu o advogado dele caso tivesse algum problema, mas não quero ser presa", contou.

Lary contou que tem o costume de receber pedidos inusitados. Ela disse que um MC fez proposta para ter foto dos pés dela e que um influenciador fitness ofereceu dinheiro para que Lary gravasse com um ator pornô estrangeiro. "Ele era fã do cara e queria ver a pegação. Tem de tudo, fetiche não se explica. E os famosos parecem ser os mais reprimidos", finalizou.