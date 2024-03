Heloísa Périsse diz que transou cem dias seguidos com marido: 'Sensacional'

Heloísa Périssé, 57, revelou que ela e o marido, Mauro Farias, 63, participaram de um desafio em que transaram por cem dias consecutivos.

O que aconteceu

Périssé contou que ela e Farias leram que o sexo é uma prática, viram o desafio para o casal transar por cem dias seguidos e decidiram aderir. "Todo dia, cem dias seguidos. A gente botou em prática... É sensacional, porque intimidade, na hora que você deita [após o fim do desafio], é como se o seu corpo ligasse... De repente, quando você olha o seu parceiro, virou uma coisa de o simples toque já ser [excitante] porque é uma prática", declarou no programa Surubaum.

A artista ressaltou que nunca foi de ficar com vários e sempre optou por ter um parceiro fixo. "Eu sempre fui uma pessoa muito casadora, então eu não tinha tempo de pegar, porque... Eu ainda tenho esse defeito, eu sou fiel. Então eu pego esse e vou com esse. Eu estava atracada com esse... Aí desgrudo desse, eu já grudei em outro".

No programa, Périssé também contou que não finge orgasmo. "Eu aproveito o momento, não vou perder tempo fingindo. Eu me empenho. Quando eu vou [transar] ninguém me segura. Vou com tudo".

Heloísa Périssé e Mauro Farias estão casados desde 2002 e são pais de Antonia, 17. A artista também é mãe de Luísa de Paula, da relação com Lug de Paula.