BBB 24: Globo exibe treta generalizada entre confinados após o Sincerão

Na edição de terça-feira (26) do BBB 24, a Globo exibiu a treta generalizada que tomou conta da última madrugada na casa. Nela, Davi e MC Bin Laden discutiram calorosamente.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Tadeu começou o programa falando que "não teve nenhuma graça" a briga generalizada.

Começou com Matteus querendo falar com o Bin das farpas que eles trocaram no Sincerão, o tom de voz não era baixo, as palavras trocadas não eram gentis. Ninguém está ali para entender o lado do outro e o Davi entrou no papo. Quando a gente piscou, era a casa inteira envolvida em uma enorme confusão. Tadeu Schmidt

Após a exibição da treta, o apresentador conversou com a casa: "Não é a primeira vez que eu vou fazer isso na temporada, entrar na casa e ter uma conversa séria com eles."

BBB 24 - enquete UOL: O que você achou da bronca de Tadeu Schmidt em Davi e Bin Laden? Resultado parcial Total de 1508 votos Achei bem fraca, esperava mais 4,71% Achei coerente 46,49% Esperava uma expulsão 39,92% Não importa o que ele falasse, não iria agradar a todos 8,89% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1508 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash