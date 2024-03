Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso encenam a intimidade do casal no banheiro

Com cenas cômicas, Giovanna Ewbank, 37, e Bruno Gagliasso, 41, demonstraram como a intimidade do casal cresce ao longo do relacionamento.

O que aconteceu

Em um reels publicado em seus perfis do Instagram nesta segunda-feira (25), o casal encenou o momento em que o cônjuge no banheiro precisa de ajuda para buscar o papel higiênico. Bruno, que vive quem está sentado no vaso sanitário defecando, chama ao longo dos anos, Giovanna para lhe salvar dos apuros.

Recém casados, o momento é cheio de timidez e com vocativos carinhosos, como "amorzinho". Com 10 anos de casados, Giovanna entra no banheiro sem rodeios e combina a rotina com o esposo.

"Gioh, deu ruim", grita Bruno na cena final. Ao atingir os 15 anos juntos, não existem mais vergonhas e Bruno solta pum, enquanto Giovanna aproveita o momento do marido sentado para conversar e eles dividem biscoitos.

"Como diriam os grande pensadores contemporâneos, a intimidade é uma *erda!", escreveu o casal na legenda. Confira o vídeo: