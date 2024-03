Giovanna Ewbank diz não sentir prazer na penetração, mas nas preliminares

Giovanna Ewbank, 37, revelou que para ela o prazer no sexo está nas preliminares, não na penetração.

O que aconteceu

Ewbank abordou o assunto no programa Surubaum, que comanda ao lado do marido, Bruno Gagliasso. No episódio desta terça-feira (26), a apresentadora admitiu preferir o toque, as carícias e tudo que antecede a penetração na transa.

"Engraçado, eu prefiro [as preliminares]. Não é a penetração que me dá o prazer, é o antes... Quando eu era adolescente não tinha isso, sem penetração não era sexo", declarou.

Convidada da atração, Ingrid Guimarães ponderou que muitas mulheres têm dificuldade em ser penetrada porque o homem não faz sexo oral antes. "O problema é que o homem não prepara para a penetração... Tem muito homem que não gosta de fazer sexo oral em mulher, tem preguiça. [Os homens] não têm ideia de quanto o sexo oral é importante para a gente para uma boa penetração".

Em outro momento, Giovanna admitiu que já fingiu orgasmo com Gagliasso. "Já fingi orgasmos algumas vezes, porque ficava sem graça... Inclusive no começo do [nosso] casamento, quando não gozava eu fingia porque ficava sem graça".