Enquete UOL BBB: briga e pedidos de expulsão aliviam porcentagem de sister

Do UOL, em São Paulo

No final das contas, o paredão desta semana foi a melhor configuração para amenizar uma grande rejeição de Leidy Elin. De acordo com a enquete UOL, mesmo com a briga tensa de MC Bin Laden e Davi, a sister será eliminada nesta semana.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 11h05, apontou a eliminação de Leidy com 72,17% dos votos. A porcentagem já é menor que as parciais anteriores, em que a sister ficaria entre as maiores rejeições da edição.

Na madrugada desta terça-feira, Davi e MC Bin Laden protagonizaram uma briga, sendo necessária a interferência do Big Boss. Com isso, as porcentagens de ambos aumentaram.

O funkeiro aparece com 14,31% dos votos. Já Davi, apontado como um dos favoritos desta edição, alcançou 11,59%.

O favoritismo de Matteus segue o mesmo, agora com apenas 1,92% dos votos.

A votação é para eliminar. O resultado será divulgado no programa de hoje, logo após "Renascer", a partir das 22h25.