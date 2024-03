Enfrentando seu primeiro Paredão, Leidy muda visual no BBB 24; confira

Na tarde de terça-feira (26), Leidy Elin mudou o visual de seu cabelo no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A sister, que enfrenta pela primeira vez o Paredão, resolveu tirar as tranças.

Ela contou com a ajuda de Pitel, Lucas Henrique, Giovanna e outros aliados do quarto Gnomo.

Após retirar as tranças totalmente, Pitel e Giovanna a ajudaram, cortando e penteando seu cabelo.

Com o cabelo natural, Leidy se empolgou pela casa e tirou fotos.

A trancista já havia mexido no cabelo em outras ocasiões no confinamento, mas não havia tirado as tranças.

Leidy foi tomar banho após terminar o cabelo, cantando a música "Olhos Coloridos".

Confira:

BBB 24: Leidy usa cabelo natural pela primeira vez no programa Imagem: Reprodução/Globoplay

Depois de mudar o visual e tirar as tranças, Leidy Elin canta no chuveiro:



🎶✨ 𝑉𝑜𝑐𝑒̂ 𝑟𝑖 𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑟𝑜𝑢𝑝𝑎

𝑉𝑜𝑐𝑒̂ 𝑟𝑖 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑢 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑙𝑜

𝑉𝑜𝑐𝑒̂ 𝑟𝑖 𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑒

𝑉𝑜𝑐𝑒̂ 𝑟𝑖 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑢… pic.twitter.com/XvcSGlHxa6 -- Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2024

