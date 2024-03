Doeu? Matt Damon segura mão de Chris Hemsworth enquanto faz tatuagem

Matt Damon contou com o suporte de Chris Hemsworth para fazer uma tatuagem no braço.

O que aconteceu

Imagens compartilhadas no Instagram pela tatuadora Trudy Lines mostra os atores fazendo novas tatuagens. Em uma das fotos, Hemsworth surge em pé, segura uma das mãos de Damon e afaga a cabeça do amigo, enquanto a profissional tatua o bíceps do astro.

Luciana Damon, esposa de Matt, e Elsa Pataky, esposa de Chris, estão ao lado de seus maridos e presenciam toda a cena de amizade entre os dois.

Chris Hemsworth aproveitou para tatuar o braço e desenhou umas linhas. Sua companheira, Pataky, também atualizou suas tatuagens e gravou uma delicada peça celestial no topo da mão.