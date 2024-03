Dieguinho: Leidy conseguiu passar despercebida dentro do BBB 24

Leidy Elin, 26, é a mais provável eliminada do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (26). Na maior parte das enquetes de intenção de voto, ela aparece com a maior porcentagem para sair, muitas vezes superior a 70%.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, chamou a atenção para o fato de a trancista ter passado quase 80 dias de reality sem ser votada por ninguém. "A Leidy fez até aqui um jogo muito errado, mas ao mesmo tempo muito certo - afinal, ela conseguiu não tomar nenhum voto a esta altura do campeonato. Vai ficar lembrada como a participante que passou despercebida por toda a casa."

Para ele, é uma incógnita como Leidy conseguiu bater os recordes de Viih Tube e Gabi Martins de participante que ficou mais tempo sem receber voto na história do BBB. "Leidy fez um jogo muito diferente da Viih Tube e [mesmo assim] sobreviveu durante tanto tempo. Será que ela permeava muito bem entre os grupos? Será que ninguém lembrava dela nos paredões? Ela fez um bom jogo interno ao se confundir com as plantas da casa?"

Na visão de Leão Lobo, o segredo de Leidy para se manter ilesa na competição foi um só: a invisibilidade. "Ela passou porque, ao contrário de Viih Tube e da Gabi, porque foi planta o máximo que pôde. Foi quase invisível [dentro do confinamento] durante um bom tempo - e, quando resolveu jogar, foi para o paredão."

Comparação entre Leidy e Bolsonaro não foi atitude infeliz de Túlio Gadêlha

O deputado federal pernambucano Túlio Gadêlha, 36, declarou sua torcida para que Leidy Elin, 26, seja a próxima eliminada do BBB 24 (Globo). "Leidy fora da casa e Bolsonaro na cadeia", declarou ele nas redes sociais, em uma comparação que gerou críticas.

Leão Lobo não vê problema no fato de Túlio ter relacionado o atual paredão do BBB com a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ele aproveitou o voto na Leidy para dar sua opinião política. É fato que o BBB é um jogo, mas aqui fora também se joga - e às vezes o jogo lá de dentro tem muito a ver com o jogo aqui de fora."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash