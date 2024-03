Davi come ovos de Páscoa de sister: 'Pensei que estava no Tá Com Nada'

Davi comeu os ovos de Páscoa de Alane na tarde de hoje (26) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Davi confessou para Alane que comeu os ovos de Páscoa que a sister recebeu em uma ação do BBB. "Tenho que confessar uma coisa: a gente estava indo para a ação e, na hora, a gente pensou que estávamos no Tá Com Nada, entende?", disse.

O brother pediu desculpas e explicou que achava que eles estariam no Tá Com Nada após a dinâmica. "A gente estava ali, porque a Bia tomou [atenção], faltava um pouquinho. Aí, eu falei: 'Caramba, já foi, entrou no Tá Com Nada'. Aí, eu pensei: 'Poxa'. Você [Alane] falou comigo na mesa, ali: 'Ah, não estou com fome, não vou comer agora'. Eu falei: 'Alane está sem vontade de pegar dois ovos'", disse.

A sister disse que tinha oferecido os ovos a Davi, que negou. O baiano, no entanto, voltou atrás na decisão: "Depois eu falei: 'então vou comer logo, porque a gente vai voltar e não vai ter mais comida'", disse. "No mercado, eu dou 100 estalecas".

