Davi chama Matteus para pularem na piscina pelados: 'Com a mão no tareco'

Davi relembrou Matteus hoje (26) sobre a promessa de pularem pelados na piscina do BBB 24 (Globo) ao completarem 80 dias de programa.

O que aconteceu

No Quarto Fadas, Davi relembrou a promessa e convidou Matteus para pular na piscina sem roupas. "Com a mão no tareco, bumbum do lado de fora...", explicou Davi. "Protegendo o documento", brincou Matteus.

O estudante de engenharia, no entanto, negou o convite. "Sai fora, rapaz, agora não vou, não", disse.

Alane, Davi, Isabelle e Beatriz chegaram a fazer uma votação para o brother topar a proposta. "O Pay Per View quer ver", brincou Isabelle. "O Brasil vai parar de votar para ti ficar, porque tá vendo que tu tá dando para trás".

Matteus, então, chamou os amigos de "chatos". "Se quiser aparecer, pinta a bunda de vermelho e sai correndo pela casa aí", disse a Davi.

