Como está a votação atualizada? Porcentagem UOL mostra quem sai do BBB 24

Do UOL, em São Paulo

O paredão desta semana colocou Davi, Leidy Elin, MC Bin Laden e Matteus para disputarem a preferência do público do BBB 24. De acordo com a enquete UOL, a trancista será eliminada.

O que diz a enquete

Segundo a nova parcial, feita às 15h50, a sister está com 72,09% dos votos.

MC Bin Laden aparece em segundo lugar com 14,4%, e Davi em terceiro com 11,64%.

Matteus não corre risco de ser eliminado nesta berlinda. O brother tem apenas 1,87% dos votos.

A votação é para eliminar. O resultado será divulgado no programa de hoje, logo após "Renascer", a partir das 22h25.