'Com essa eliminação, seremos 10;' diz Tadeu Schmidt em chamada do BBB 24

Tadeu Schmidt falou sobre o desenrolar do BBB 24 (Globo) e a chegada do Top 10 do programa em chamada exibida durante a tarde de terça-feira (26) na programação da Globo.

O que aconteceu

Na chamada, o narrador aponta que o jogo está se caminhando para momentos decisivos. "Hoje, o jogo acaba para um deles. Davi, Leidy, Matteus ou MC Bin Laden"

Apresentador, Tadeu Schmidt aparece falando sobre a chegada do Top 10. "Com essa eliminação, seremos 10! O Top 10 do BBB 24".

A chamada não trouxe nenhuma menção à treta que aconteceu após o Sincerão entre Davi e MC Bin Laden.

Os dois se exaltaram e precisaram ser contidos por outros brothers e pela produção.

Ao longo do dia, a expulsão dos dois foi pedida nas redes sociais por alguns fãs do programa.

BBB 24 - Enquete UOL: Você acha que Davi e Bin Laden devem ser expulsos após treta? Resultado parcial Total de 45428 votos 14,01% Não, a produção interveio antes da agressão 9,31% Sim, os dois devem ser expulsos 30,53% Apenas Davi deve ser expulso 46,16% Apenas Bin Laden deve ser expulso Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 45428 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

