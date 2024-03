Cláudia: Lollapalooza precisa melhorar infraestrutura em respeito a público

A 11ª edição do festival de música Lollapalooza aconteceu neste fim de semana em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, entre sexta-feira (22) e domingo (24). Atrações nacionais e internacionais, como Luísa Sonza, Blink-182 e Sam Smith, marcaram os três dias de evento.

A jornalista e DJ Cláudia Assef afirmou, no programa Splash Show, que a questão climática gerou grandes incômodos aos presentes no festival. "Os festivais têm sofrido cada vez mais com as imprevisibilidades do tempo, das chuvas. O clima não tem sentido muito gentil com os eventos ao vivo. A lama foi um fator que atrapalhou muito a vida de quem estava circulando por lá. Tinha muita gente escorregando."

Cláudia opina que faltou organização dos responsáveis pelo evento para evitar que inconvenientes assim pudessem acontecer. "Dava para ter melhorado, com certeza. Tem que melhorar. O ingresso é caro. O público espera mais da produção de um festival desse tamanho, com 300 mil pessoas esperadas a cada ano. É preciso cuidar melhor de quem está pagando ingresso."

Na visão dela, questões geradas por uma situação corriqueira como as chuvas de verão precisam ser antecipadas pela produção. "É óbvio que as coisas acontecem, que existem imprevisibilidades... Mas a chuva não chega a ser uma imprevisibilidade. Ela sempre está com a gente, sobretudo aqui em São Paulo, e no mês de março. De fato, dá para melhorar."

BBB 24: Comparação entre Leidy e Bolsonaro não foi atitude infeliz de Túlio Gadêlha

O deputado federal pernambucano Túlio Gadêlha, 36, declarou sua torcida para que Leidy Elin, 26, seja a próxima eliminada do BBB 24 (Globo). "Leidy fora da casa e Bolsonaro na cadeia", declarou ele nas redes sociais, em uma comparação que gerou críticas.

Leão Lobo não vê problema no fato de Túlio ter relacionado o atual paredão do BBB com a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ele aproveitou o voto na Leidy para dar sua opinião política. É fato que o BBB é um jogo, mas aqui fora também se joga - e às vezes o jogo lá de dentro tem muito a ver com o jogo aqui de fora."