Após nova mentira para Conrado, Cida desce o nível para se passar por rica

No capítulo de "Cheias de Charme" desta terça-feira (26), Conrado reata com Cida e ela desiste de contar que é empregada doméstica.

Fabian impõe condições para manter seu falso namoro com Chayene. Socorro e Marvan inventam que haverá um show de Chayene em Sobradinho.

Rosário pede a Fabian que não conte para Chayene sobre o beijo entre eles. Cida, Penha e Rosário se encontram. Cida pega uma roupa de Isadora para sair com Conrado. Brunessa vê o casal junto na boate.

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.