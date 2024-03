Camila Pitanga é diagnosticada com pneumonia assintomática e tranquiliza fãs: 'Estou bem'

Camila Pitanga usou suas redes sociais nesta terça-feira, 26, para compartilhar o diagnóstico recente de pneumonia assintomática. Totalmente tratada, a atriz usou a publicação para alertar seus seguidores sobre os riscos da doença e como descobriu sua condição.

A atriz fez um post em sua conta no Instagram junto uma foto do seu tratamento no Hospital Albert Einstein no Rio de Janeiro e alertou: "Estou bem, já aviso para não alarmar ninguém. Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou".

Ela conta que seus colegas de trabalho perceberam seu estado e recomendaram que ela descansasse. "Pediram também que eu fizesse exames para garantir que era ‘apenas’ cansaço. Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja, sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse, ou alguma dificuldade na respiração."

A atriz ainda esclareceu, mais uma vez, que sua pneumonia está tratada. Em seguida, explicou o motivo de seu relato. "Esse é um post de cuidado. Março é o mês ‘azul-marinho’, uma campanha pela importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal. A colonoscopia nesse caso é de extrema importância para detectar qualquer anormalidade, seja ela com sintomas ou mais", revelou.

Camila finalizou .agradecendo a equipe médica pelo carinho que recebeu durante seu tratamento. "Este também é um post de agradecimento... minha mais profunda gratidão a vocês."