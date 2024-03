Bullying e improvisos de Jim Carrey: as curiosidades do live-action 'Sonic"

Em cartaz na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26), 'Sonic: O Filme' teve uma recepção muito positiva, tanto que a franquia terá um terceiro longa. Mas para chegar nesse ponto, a produção enfrentou críticas duras e quase foi um fracasso.

O porco-espinho Sonic é teletransportado para a Terra. Após causar uma pane elétrica em parte dos Estados Unidos, ele precisa escapar do maligno cientista Dr. Robotnik (Jim Carrey).

Curiosidades

A estreia do longa estava prevista para o final de 2019, mas a repercussão do trailer foi tão negativa, que os planos mudaram drasticamente. O público detestou a aparência de Sonic, o chamando de feio e muito diferente da animação do vídeo-game. Valeu a pena, a nova versão agradou e voltou a atrair o interesse do público no filme.

Primeira imagem de Sonic deixou o público surpreso negativamente Imagem: Divulgação/ Paramount Pictures

O tênis de Sonic foi produzido meticulosamente para imitar o mesmo par visto no vídeo-game e filme. O item de colecionador foi desenvolvido pela Puma e a equipe do The Shoe Surgeon.

A bilheteria de 'Sonic: O Filme' surpreendeu o estúdio. Foram US$ 300 milhões arrecadados mundialmente. A sequência teve um desempenho ainda melhor, US$ 401,8 milhões.

O roteiro do filme é original, mas a produção resgata vários elementos e referências do universo do videogame, deixando o resultado bem nostálgico para os gamers de plantão. Masato Nakamura, compositor da trilha original dos jogos, foi creditado no filme.

Com o atraso no lançamento, o filme se tornou um marco para celebrar o aniversário dos 60 anos da Sega, empresa criadora do videogame.

Jim Carrey topou entrar no filme porque sua filha é fã de Sonic. Nas gravações, o ator foi incentivado a improvisar, por isso poucas falas do roteiro original foram para a versão final.

O comediante Ben Schwartz recebeu a missão de dublar o ouriço azul, e realizou um grande sonho por ter passado a infância jogando. O artista também teve expressões faciais captadas para serem usadas no filme.