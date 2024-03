Bruno Gagliasso posta vídeo íntimo e detalhe choca: 'Ele limpa pela frente'

Bruno Gagliasso, 41, postou vídeo usando o vaso sanitário e chamou a atenção pela forma como limpa o bumbum após defecar.

O que aconteceu

Gagliasso postou vídeo no banheiro para exemplificar a intimidade em seu casamento com Giovanna Ewbank. Nas imagens, o ator aparece conversando com a esposa e comendo enquanto usa o sanitário.

Em determinado momento, ele pede para Ewbank trazer papel higiênico, a esposa sinaliza que o banheiro está com odor forte, e ele reage. "Você faz cocô cheiroso, né?".

Porém, o que chamou a atenção foi a forma como Gagliasso limpa o bumbum após fazer o número dois. Ele limpa sentado no vaso e pela frente, por baixo do pênis.

Nos comentários, os seguidores reagiram. "Bruno do céu... Você limpa pela frente. Como será isso? Me pegou demais", disse uma seguidora. "Eu nunca vou conseguir cagar conversando. Preciso de silêncio absoluto", escreveu outra. "É um caminho sem volta", brincou outra. "Intimidade é uma merda", postou em tom de brincadeira mais uma.

Outros detalhes do banheiro também chamaram a atenção. O local tem um ar-condicionado posicionado acima do sanitário, além de um banquinho para auxiliar a evacuar melhor.