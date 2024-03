Bronze, fenda e decote: As novas fotos sexys e molhadas de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, 28, compartilhou um novo ensaio fotográfico, bastante sexy, em seu site pessoal.

O que aconteceu

A atriz de "Besouro Azul" publicou uma sessão de fotos em seu site pessoal intitulada "Unlock 1#", que pode ser traduzido como "desbloqueio". Na imagens, ela sensualiza muito em fotos de cabelos e corpo molhados enquanto exibe um bronze dourado.

Ela alterna entre cliques com um vestido longo com uma fenda profunda na perna, corselet que valoriza seu decote e calcinha de biquíni, bodys e outros. Inclusive, Bruna está usando uma das imagens do ensaio como foto de seu perfil no Instagram.

As fotos foram compartilhadas também no perfil do beauty artist Henrique Martins, maquiador de celebridades como Gisele Bündchen, Anitta e Marina Ruy Barbosa.