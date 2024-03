Wanessa manda indireta após treta no BBB: 'Bode expiatório aqui cansou'

Wanessa Camargo mandou uma indireta após Davi e MC Bin Laden discutirem no BBB 24 (Globo). A produção precisou intervir para que os participantes não se agredissem.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No X (antigo Twitter), a cantora não mencionou os envolvidos e apontou seu cansaço. "Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!", declarou.

Ao ser questionada se seu estudo antirracista havia acabado, a famosa acrescentou: "Não, amado, agora que entendi de fato! Ou vocês, além de não ajudarem a Raquele, também vão tirar a mulher mais f*da desse BBB chamada Leidy Elin?".

A postagem repercutiu na rede social. Alguns criticaram Wanessa e sua mudança de postura.

Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou! -- Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) March 26, 2024

Você acredita mesmo que você saiu por ser bode expiatório e não por você ter praticado racismo estrutural e errado nos seus julgamentos no jogo? Então pra que gravou esse vídeo?https://t.co/HcbHmq9som -- Jotta'' (@IamJottaa) March 26, 2024

Ué, achei que você era anti racista.. Durou só 20 dias o personagem? -- rafa (@RafaCoelho_) March 26, 2024

Então foi lá pro Fantástico fazer materiazinha limpa imagem se dizendo arrependida por que minha filha? -- Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) March 26, 2024

Arrependida de taubaté -- Eric C. (@Cartman0pressor) March 26, 2024

A equipe de limpa imagem nesse momento; pic.twitter.com/8LX2hPPZTK -- Chico do cerrado (@chicodocerrado) March 26, 2024

Sempre gostei mais da Sandy! ?? -- BrunoClash (@brunoclash_) March 26, 2024

Depois, Wanessa Camargo também postou uma indireta no Instagram. "Nunca duvide do seu coração e de quem você é! Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você! Por pensar muitas vezes na dor do outro, esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos", afirmou.

BBB 24 - Enquete UOL: Você acha que Davi e Bin Laden devem ser expulsos após treta? Resultado parcial Total de 26340 votos 13,58% Não, a produção interveio antes da agressão 7,76% Sim, os dois devem ser expulsos 21,31% Apenas Davi deve ser expulso 57,35% Apenas Bin Laden deve ser expulso Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 26340 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash