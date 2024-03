Sonia Abrão pede expulsão de Davi e MC Bin Laden após treta: 'Sonho acabou'

Sonia Abrão analisou a treta aos gritos de Davi e MC Bin Laden, que quase resultou em uma agressão no BBB 24 (Globo), e pediu a expulsão dos participantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Instagram, a apresentadora defendeu a saída obrigatória dos brothers. "Expulsão para Bin e Davi! Não sei se novas imagens, se outros ângulos serão mostrados hoje à noite no BBB 24 possam me fazer mudar de opinião! Só sei que, pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não se pode mais admitir tanta agressividade, brigas que ultrapassam os limites das desavenças que temperam o jogo e descambam para a baixaria total", opinou.

A famosa destacou que tinha torcida declarada para Davi, mas acha justa sua expulsão: "Bin perdeu a noção; Davi, o prêmio! Isso me quebra, porque esse garoto sempre foi o número 1 do meu pódio, minha torcida assumidíssima, mas o sonho acabou! Para mim, daqui não dá para passar! Sou a favor da dupla expulsão! E segue o jogo".

Nos comentários, fãs discordaram de Sonia Abrão. "Essa treta já teve do mesmo jeito e não teve expulsão no dia do caô do calabreso", avaliou uma. "Não houve agressão física da parte do Davi", apontou outra. "Sonia não viu nada e quer a expulsão do Davi? Me poupe", rebateu uma terceira.

BBB 24 - Enquete UOL: Você acha que Davi e Bin Laden devem ser expulsos após treta? Resultado parcial Total de 29146 votos 14,01% Não, a produção interveio antes da agressão 8,86% Sim, os dois devem ser expulsos 21,86% Apenas Davi deve ser expulso 55,28% Apenas Bin Laden deve ser expulso Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 29146 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash