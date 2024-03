Sisters sobre treta: 'Se um dos dois for preferido, não vai expulsar'

No Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), Pitel e Leidy comentaram sobre a treta de Davi e MC Bin Laden. A trancista lembrou de Wanessa Camargo e avaliou que os brothers não fariam o Raio-X nesta terça-feira (26), para evitar que tratassem sobre o assunto e acontecesse o mesmo que ocorreu com a cantora.

O que aconteceu

Leidy especulou que a produção não queria que falassem sobre o embate e lembrou de Wanessa: "Querem que a gente fique quietinho, não fale nada de ontem. Até agora, ninguém foi de Wanessa. Deixa eu falar, vai dar em nada, não. Só vai dar se repercutir muito lá fora".

Pitel discordou: "Depende, se um dos dois for muito preferido, não vai expulsar... se alguma pessoa gostar muito dos dois, vai dar aquela volta, justificar...".

Na situação de Wanessa, ela agrediu Davi e ele reclamou no Confessionário. O baiano afirmou que se sentiu agredido e ela foi expulsa do programa.

