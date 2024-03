BBB 24: 'previsão' de participante se confirma em parcial de quem sai hoje

Faltam poucas horas para o resultado do paredão desta semana no BBB 24, e segundo a enquete do UOL, Leidy Elin será a próxima eliminada. Ela disputa a preferência do público com Davi, MC Bin Laden e Matteus.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 17h55, apontou que a participante já tem 72,11% dos votos. Dentro da casa, Leidy já pressentiu a eliminação chegando e se despediu.

"Obrigada, Big Brother. Que experiência louca. Experiência muito louca, uma das melhores da minha vida", disse a sister na piscina durante a tarde.

Na votação, MC Bin Laden aparece com 14,43% dos votos. Davi está em terceiro lugar e tem 11,62%.

Matteus mantém o favoritismo na berlinda desta semana e alcançou apenas 1,85% dos votos.

A votação é para eliminar. O resultado será divulgado no programa de hoje, logo após "Renascer", a partir das 22h25.