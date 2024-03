Equipe defende MC Bin Laden: 'Veio do nada e conquistou com muita luta'

MC Bin Laden e Davi discutiram aos gritos no BBB 24 (Globo) e a produção interveio. Nas redes sociais, a equipe do famoso se pronunciou e o defendeu, indicando que também passou dificuldades na vida.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A equipe do funkeiro se pronunciou sobre seus privilégios após se envolver na treta com Davi. "Bin passou parte da vida na rua, já passou fome, foi rejeitado e só foi ter uma família aos dezoito anos. Não estamos aqui para entrar em mérito de qual história merece mais apelo emocional, mas não venham colocar o Bin como um branquelo paulista privilegiado porque ele veio do nada e conquistou com muita luta tudo que tem hoje", destacou no X (antigo Twitter).

No post, reforçou que não será tolerado que diminuam o que o MC conquistou: "Não vamos desmerecer a história do Davi aqui fora, mas também não vamos tolerar que diminuam a história f*da que o Bin construiu".

Diante da treta, a equipe de Davi reforçou a importância da votação. No X, declarou que mantém seu posicionamento "fora Leidy". Ainda alfinetou MC Bin Laden, brincando que o "exterminador de Camarotes estava vivo" e chamando-o de MC Pateta.

Bin passou parte da vida na rua, já passou fome, foi rejeitado e só foi ter uma família aos DEZOITO anos, não estamos aqui pra entrar em mérito de qual história merece mais apelo emocional mas não venham colocar o Bin como um branquelo paulista privilegiado porque ele veio do… pic.twitter.com/bqBHOPwxwK -- MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 26, 2024

BBB 24 - Enquete UOL: Você acha que Davi e Bin Laden devem ser expulsos após treta? Resultado parcial Total de 51168 votos 14,24% Não, a produção interveio antes da agressão 9,42% Sim, os dois devem ser expulsos 31,25% Apenas Davi deve ser expulso 45,10% Apenas Bin Laden deve ser expulso Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 51168 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash