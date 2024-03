MC Bin Laden especula sobre Paredão após embate: 'Nítido quem sai hoje'

MC Bin Laden revelou que pode ser eliminado do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (26) por ter um embate com Davi no Sincerão.

O que aconteceu

No Quarto Gnomo, o funkeiro desabafou com Lucas Henrique: "Depois de ontem, é meio nítido quem sai hoje".

Em seguida, o famoso declarou que o grupo Fadas ficaria "convencido". Ele apontou que os adversários achariam que são imbatíveis no jogo.

Apesar de MC Bin Laden acreditar em sua eliminação, a equipe de Davi manteve seu posicionamento inicial. No X (antigo Twitter), os administradores da conta do baiano afirmaram que seguiriam seu voto contra Leidy e pediram para que não houvesse divisão de votos no funkeiro.

