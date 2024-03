BBB 24: Após treta com Davi, MC Bin Laden encara o botão de desistência

Após protagonizar uma discussão com Davi no último Sincerão, MC Bin Laden encarou o botão de desistência do BBB 24 (Globo) na madrugada de hoje (26).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bin levantou da cama por volta das 4h da manhã e foi do Quarto Gnomo para o banheiro. Antes de voltar para o quarto, ele se sentou na sala em frente ao botão de desistência — que estava vermelho.

O funkeiro ficou sentado no local por um tempo, em silêncio. Após alguns minutos, ele voltou para quarto.

Bin e Davi tretaram aos gritos e avançaram um para cima do outro no último Sincerão. Os brothers e a produção precisaram intervir na discussão.

BBB 24 - Enquete UOL: Você acha que Davi e Bin Laden devem ser expulsos após treta? Resultado parcial Total de 20042 votos 11,59% Não, a produção interveio antes da agressão 5,85% Sim, os dois devem ser expulsos 21,53% Apenas Davi deve ser expulso 61,03% Apenas Bin Laden deve ser expulso Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20042 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash