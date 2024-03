BBB 24: Fernanda se acerta com Alane e Bia após discussões

Fernanda conversou com as rivais Alane e Beatriz na madrugada de hoje (26) no BBB 24 e o trio tentou se acertar sobre as tretas que tiveram na casa.

O que aconteceu

O trio conversou na área externa da casa, após o Sincerão. Elas pediram desculpas pelas tretas já protagonizadas na casa.

Bia disse: "É um argumento muito vazio, Fernanda. Falar do jogo, ok, A gente vai discutir do jogo. Tem que discutir mesmo, porque do jogo só vai ganhar um."

A vendedora continuou: "Acho que pegar coisas pessoais, o que faz lá fora, como dança, como se veste, como pula... aí passa do ponto."

Fernanda diz que entende o lado de Bia, mas rebate: "Sobre esse pensamento, eu concordo com você,... Mas quando se trata de uma coisa que muitas pessoas estão comentando, uma pessoa levar isso no Sincerão é conveniente."

A confeiteira seguiu: "Outras pessoas também falaram, outras pessoas vão concordar, dividir o mesmo sentimento."

Cada um tem seu jeito, brilho e carisma. A gente só ocupa o espaço que está vazio. [...] Você não vai porque não quer! Se sentisse mais vontade, tivesse mais alegria, nada impediria . Beatriz

