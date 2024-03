Raquele não é a única; próximo eliminado não participará do Domingão

Assim como Raquele, o décimo quarto eliminado do BBB 24 (Globo) ficará de fora do Domingão do Huck.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O próximo eliminado também não participará do programa semanal. Conforme o Play, do Globo, o Domingão desta semana foi gravado na segunda-feira (25), antes do resultado do 14º Paredão.

Raquele disse que não foi convidada para o Domingão. A ex-BBB explicou nas redes sociais: "Não fui convidada para participar do programa. Por mais que no final ficou parecendo que eu não quis ir, na verdade, o convite não chegou para mim. Não deixei de ir porque eu não quis, é porque eu realmente não fui convidada. Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir e o convite chegar, claro, óbvio, certeza que vai ser um prazer fazer parte do programa".

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Resultado parcial Total de 9394 votos 77,30% Quarto fadas 22,70% Quarto Gnomos Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9394 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash