Davi desabafa após treta com MC Bin Laden: 'O que faço para me julgarem?'

Após a treta com MC Bin Laden no último Sincerão do BBB 24 (Globo), Davi conversou com Isabelle e desabafou sobre a sua situação na casa.

O que aconteceu

Davi e Bin tretaram aos gritos e avançaram um para cima do outro no último Sincerão. Os brothers e a produção precisaram intervir na discussão.

Em um papo com Isabelle na madrugada de hoje (26), Davi comentou: "O que eu faço para as pessoas me julgarem aqui dentro da casa? Eu sempre fui bonzinho, montei a mesa..."

O brother seguiu com o desabafo: "Esse sou eu e não vou esconder a pessoa que eu sou. Eles me bombardeiam, jogam duro em cima da mim."

Viu que a Leidy falou que sou prepotente? Prepotente onde? Falando que eu acho que o jogo está ganho e soa como prepotência, é soberba? Eles vão criando argumento porque não têm. Eu vou ver a pessoa falando de mim e vou ficar calado? Davi

