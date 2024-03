Beatriz tira satisfação com Pitel após Sincerão: 'Falar que sou ofensiva?'

Beatriz e Pitel tiveram uma breve discussão após o último Sincerão do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No último Sincerão, Pitel escolheu Bia para "ouvir algumas verdades". Após a dinâmica, a vendedora confrontou a assistente social.

Bia comentou: "Você vir falar que eu sou ofensiva por causa do dia do show? Se não me engano, o Lucas pediu uma música e foram lá e cantaram."

Ela continuou: "Eu volto a falar, essa é a minha alegria, é o meu jeito. Eu não vou mudar, não vou parar. Essa sou eu,"

Curta a sua emoção como quiser, não cabe a mim julgar. De jogo sim, eu posso julgar. Como essa sua atitude ridícula, do meu ponto de vista, de vir apontar uma coisa minha que não tem nada a ver com o jogo. Beatriz

Pitel tentou se explicar: "Eu acho você uma garota incrível, de verdade, mas eu e você estamos posicionadas em lados opostos do jogo. Desculpe se isso lhe ofende em algum lugar, mas vou me posicionar contra você com tudo que eu achar necessário."

BBB 24 - Enquete UOL: Você acha que Davi e Bin Laden devem ser expulsos após treta? Resultado parcial Total de 9608 votos 6,74% Não, a produção interviu antes da agressão 4,45% Sim, os dois devem ser expulsos 35,07% Apenas Davi deve ser expulso 53,73% Apenas Bin Laden deve ser expulso Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9608 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash