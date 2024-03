Alane desconfia da aproximação de Fernanda: 'Quer sobreviver no jogo'

Alane conversou com seus aliados do BBB 24 (Globo) e contou que está desconfiada da recente mudança de postura de Fernanda no jogo.

O que aconteceu

Após o último Sincerão, Fernanda tentou se acertar com Alane e Beatriz. A ação foi vista como uma tentativa de "virar o jogo" pelo grupo Fadas.

Alane: "Fernanda está falando comigo normal."

Davi: "Comigo também, como se nada tivesse acontecido."

Alane: "Será que é estratégia de jogo dela ser legal com a gente?"

A bailarina deixou claro: "Ontem eu falei: 'A Fernanda está falando muito melhor comigo, olha que legal'. Mas disse que votaria nela de qualquer jeito. Aí hoje foi um amorzinho comigo...""

Bia opinou: "Ela pode estar um pouco exausta do jogo, porque já está no 'finalmente'".

Davi, no entanto, alertou as colegas para ficarem longe da confeiteira: "Quando o grupo dela estava com sete [pessoas], ela passava por mim e nem olhava na minha cara. Ela nem falava com a gente."

Ela não está querendo ser a nossa prioridade de voto agora. Ela quer sobreviver no jogo sendo legalzinha. Ela é capaz de se fazer de planta para permanecer mais tempo aqui. Alane

