Bárbara: Pitel é injusta com BBB ao dizer que programa não expulsa favorito

Boninho, 62, cancelou o raio-X da manhã desta terça-feira (26) no BBB 24 (Globo), após o conflito intenso entre Davi Brito, 21, e MC Bin Laden, 30. Leidy Elin, 26, opinou que o cancelamento aconteceu para evitar uma possível denúncia que culminasse na expulsão de um dos dois, como foi com Wanessa Camargo, 41.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Pitel, 24, por sua vez, opinou que esse risco seria mínimo caso um dos deles seja o favorito do público. "Depende, se um dos dois for muito preferido, não vai expulsar... Se alguma pessoa gostar muito dos dois, vai dar aquela volta, justificar", analisou ela.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, opinou que o favoritismo de Davi não seria impedimento para a Globo expulsá-lo se preciso. "Faz sentido [a fala de Pitel], mas ao mesmo tempo é um pouco injusto se considerarmos a história do programa - que já expulsou, sim, participante favorito. Ana Paula Renault, do BBB 16, está aí para provar."

Bárbara fez questão de frisar, entretanto, que o caso que levou à expulsão de Renault é muito diferente do que está atualmente em pauta. "Ali era muito visível. Aqui, é uma situação que cabe interpretação. Se fosse um caso muito visível, algo já teria sido feito. Temos que dar o tempo para a produção agir. O tempo também é importante para que as decisões não sejam tomadas de forma precipitada."

Saryne: Globo fica sem saída na decisão de expulsar ou não Bin Laden e Davi

O destino de Davi Brito, 21, e MC Bin Laden, 30, no BBB 24 (Globo) é uma incógnita desde a treta da noite de segunda-feira (25). O público do reality aguarda ansioso um posicionamento da Globo sobre a expulsão ou permanência de ambos no reality.

Para Bárbara Saryne, a Globo está numa verdadeira berlinda, sujeita a ser criticada independente da sentença que vier a emitir. "Se for considerar a cabeçada e o peitar [como agressão], que são coisas que sempre aconteceram no programa, as pessoas vão pegar outras tretas [similares] para poder criticar. Vejo a emissora meio que sem saída - qualquer decisão caberá crítica."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash