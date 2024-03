Christina Ricci diz que 'Yellowjackets' afetou vínculo com a filha pequena

Christina Ricci, 44, que interpreta Misty no drama "Yellowjackets" revelou o quanto se sentia distante de filha caçula enquanto filmava.

O que aconteceu

A atriz se abriu sobre sua relação com Cleópatra, agora com dois anos, enquanto lidava com a rotina intensa de gravações da série e a maternidade. "Eu ia e voltava para Vancouver para gravar 'Yellowjacktes'. Ela não me conhecia, não tínhamos vínculo", falou para o podcast Let's Be Clear.

Além da caçula bebê, fruto de sua relação com Mark Hampton, Christina Ricci também é mãe de Freddie, 9, de seu antigo relacionamento com James Heerdegen. Ela admitiu que seus filhos não gostam quando ela precisa viajar a trabalho.

"Quando estou fora, tento levar meu filho comigo o máximo que posso. O que aprendi, especialmente com meu filho, é integrá-lo à minha vida profissional", contou ao dizer que às vezes o leva para eventos e sets.

Porém, ela pontua a dificuldade de levar toda a família para viajar, pois ela precisa arcar com todos os custos da família, mesmo que esteja trabalhando. "Não posso pagar por quatro pessoas, quatro voos e os quartos que você precisaria e tudo mais. É muito caro viajar com todo mundo o tempo todo."