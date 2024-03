Molejo nega boatos de morte de Anderson Leonardo: 'Quadro grave, mas vivo'

O grupo Molejo usou as redes sociais para negar os boatos de morte do vocalista Anderson Leonardo.

O que aconteceu

O perfil oficial do grupo repudiou os rumores. "A assessoria do Grupo Molejo repudia as falsas notícias sobre o quadro divulgado do nosso cantor Anderson Leonardo. Ele está internado, o quadro dele é grave, mas ele está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos a todos que continuem em orações", diz a postagem.

Anderson está internado desde domingo (24). O artista sofre de câncer inguinal, que afeta a região do pênis e ânus, com rara incidência. Ele foi diagnosticado com a doença em outubro de 2022. Em dezembro, ele recebeu a notícia de que estava curado, mas em maio de 2023 precisou retomar o tratamento.