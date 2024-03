'Vingativo e rancoroso', diz Fernanda sobre Bin

Em conversa na academia do BBB 24 (Globo), Fernanda conversou com Pitel sobre Bin, as sister observaram que o funkeiro está irritado.

O que aconteceu

Emparedado, Bin não teve muitas trocas nesta manhã (25) e as sister especulam os motivos do brother para não interagir.

"Não quis falar com ninguém", disse Pitel.

"Vai falar um monte de m**** no Sincerão", apostou Fernanda sobre a dinâmica desta noite.

"Tu já sabe, né", Pitel respondeu.

"Ele é vingativo, menina. E rancoroso", disparou a confeiteira sobre Bin.

A dupla continuou falando sobre o Sincerão. "Sabe qual é o meu receio? Como ele fala bem devagar, ele dá sempre uma volta pra falar uma coisa, talvez não dê tempo de explicar o que ele quer explicar", disse a alagoana.

"Às vezes ele fala rapidinho, você só não viu isso ainda", respondeu a confeiteira.

