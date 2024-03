Professora de yoga admite breve affair com Lucas Lima: 'Infeliz ideia'

Vi Bueno Maruca, instrutora de yoga que foi apontada como suposto affair de Lucas Lima, 41, ex-marido de Sandy, 41, se pronunciou nas redes sociais sobre as recentes notícias de envolvimento entre os dois.

O que aconteceu

Há cerca de um mês, o jornalista Gabriel Perline, do IG Gente, reparou que a professora e o cantor postam fotos no mesmo lugar. Lucas chega até a aparecer brevemente em um vídeo postado pela jovem.

Ele, que se separou de Sandy em setembro de 2023, negou que estivesse namorando. Vi Bueno, porém, contou que os dois tiveram sim um breve affair: "O que aconteceu há um mês foi duas pessoas que estavam se conhecendo um pouco mais".

O que saiu na mídia é registro de um segundo encontro, uma coisa extremamente imatura ainda. Duas pessoas que estavam simplesmente se conhecendo e que eu tive a infeliz ideia de postar a minha prática e aconteceu tudo o que aconteceu. Não foi proposital.

A professora recebeu ataques nas redes sociais por conta do suposto romance. "Todas as mensagens extremamente negativas que eu recebi eu não respondi e nem vou responder".

O que aconteceu foi uma coisa extremamente infeliz que afetou todas as pessoas envolvidas e o que eu pude dizer e fazer no momento foi me retratar e não falar mais sobre o assunto, mas depois de mais de um mês essa coisa ainda reverbera, ainda continua envolvendo o meu nome.

Não tiveram nada sério: "Não tem nada de relacionamento, eu sou solteira, não tenho nem tempo. Foram só duas pessoas que estavam tentando se conhecer, é muito cru ainda, você tem apenas uma breve miragem do que é a pessoa. E dentro da noção que eu tive ali, percebi que não era uma pessoa que eu gostaria de me relacionar".