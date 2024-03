Veja as defesas dos brothers no 14º Paredão do BBB 24

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão emparedadas na 14ª berlinda do BBB 24 (Globo). Confira os motivos de cada um para fica no jogo.

O que aconteceu

A líder Giovanna indicou Davi direto ao Paredão. Na votação da casa, Leidy Elin e Matteus se deram mal, sendo os mais votados. Os dois puderam indicar Alane e MC Bin Laden. Após a Prova Bate e Volta, da qual MC Bin Laden foi vetado por Matteus, Alane se salvou da berlinda.

Davi: "Vim direto de Salvador com muita humildade, um garoto muito simples. Não tô aqui pra influenciar ninguém. Me enxergam de uma forma totalmente errada, mas vou continuar lutando com meu objetivo "

Leidy: "Vocês já sabem como eu sou, sou emoção, mudei de time, recalculei rota, não passo a cabeça de ninguém, não amacio pra ninguém. A gente tem que reconhecer quando a gente erra"

Matteus: "Não tá morto quem peleia. Tô aqui nessa luta diária. Sempre lutei na minha vida sobreviver aos problemas, sempre fui forte, sempre. Votem pra eu ficar!

MC Bin Laden: "Chegou meu momento de estrear no Paredão. Se você acha que eu sou merecedor. Eu não tô pra passear, igual umas pessoas aqui que tem medo de se posicionar".

