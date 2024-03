The Driver Era entrega ao Lolla energia vibrante e melodias que grudam

Às vezes tudo o que a gente precisa dentro de um grande festival é de um momento leve, para dançar um pouco e esquecer o cansaço acumulado por três dias de shows. Foi o que nos deu o duo The Driver Era na noite de domingo (24) no Lollapalooza.

Os irmãos Rocky e Ross Lynch passeiam entre um rock de veia indie e um neo-funk puxado por sintetizador.

A banda tem cinco ou seis anos de existência, mas já soltou um grande número de faixas, como o hit "Preacher Man" (lembra um Two Door Cinema Club) e "A Kiss" (parece bastante Friendly Fires).

Vocalista do The Driver Era se entrega para o público no último dia de Lollapalooza Imagem: Divulgação

O principal mérito da dupla é compor faixas com uma energia vibrante emolduradas por melodias que grudam na cabeça. Como em "Get Off My Phone", que abriu o show, e em "Feel You Now", que veio na sequência.

Escalada para fechar o palco Alternativo, no mesmo horário em que SZA encerrava seu show, a banda atraiu público pequeno, mas que saiu animado com o que ouviu.