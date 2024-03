Schueng: Leidy prova que mexer com vencedor é erro crucial em reality show

Leidy Elin, 26, é a mais provável eliminada do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (26). Na maior parte das enquetes de intenção de voto, ela aparece com a maior porcentagem para sair, muitas vezes superior a 70%.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, entende que Leidy se queimou com o público a partir do momento em que se voltou contra o favorito da temporada, Davi Brito, 21. "Mexer com o vencedor é um problema em qualquer reality show, historicamente falando. Por mais certo que você esteja, se for contra o campeão, o público aqui fora vai ficar contra você também - a não ser que consiga sustentar uma narrativa e uma defesa muito boa."

Na visão de Dieguinho, a grande audiência tem dificuldade em julgar as atitudes dos demais participantes além da ótica do favoritismo. "A partir de certo momento do jogo, fica muito difícil o público parar de analisar quem está certo ou errado sob a ótica do vencedor. Funciona assim: quando você começa a ir contra o vencedor, naturalmente está indo contra o seu próprio jogo."

O apresentador citou Jade Picon e Arthur Aguiar, do BBB 22, como um case recente desta problemática. "A Jade em vários momentos estava certa em relação ao Arthur. No entanto, o ranço dela estava tão instaurado e o Arthur era tão bom em contra-argumentar, que ela saía como errada em 100% das situações."

